Bilal Erdoğan'a bir bedava arazi de Beykoz'dan

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Beykoz Belediyesi Meclisi'nin şubat ayı oturumları gündemine Okçular Vakfı'na ilişkin bir 'ortak hizmet protokolü' düzenlemesi teklifi geldi. Teklifte belediyenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tasarrufunda bulunan Beykoz Alibahadır C Tipi Mesire Yeri'ni 29 yıllığına 12 Mayıs 2014 tarihinde kiraladığı anlatıldı.







"Gelinen süreçte Alibahadır C Tipi Mesire Alanı Gelişim Projesi kapsamında 2 adet Kır Kahvesi, 2 adet Kır Lokantası, 1 adet Büfe, 10 adet Yöresel Satış Ünitelerinin yapımı belediyemizce tamamlanmıştır" denilen teklifte Okçular Vakfı'nın dilekçesine de yer verildi. Vakıf belediyeye 4 Mayıs 2018 tarihinde verdiği dilekçede 12 Mayıs 2043 yılına kadar mesire alanı ve içerisindeki tesislerin kullanım hakkının kamu yararı da gözetilerek kendilerine verilmesini, işletme hakkının ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) verilmesini talep etmiş.





Okçular Vakfı'nın mütevelli heyetinde, Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da bulunuyor.