Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan: İnce'nin Borcam Projesi var, hani evlerde kullanıyoruz ya... /13 Haziran 2018 12:56

Bilal Erdoğan: İnce'nin Borcam Projesi var, hani evlerde kullanıyoruz ya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Bu gençliğin önüne hangi projeyle çıkıyorsunuz? Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini öğrendik. Borcam projesi var. Evlerimizde kullanıyoruz ya. Bor karışımlı camdan üretilen sıcağa dayanıklı cam" dedi.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kütahya'da geçen hafta sonu bor madeniyle ilgili yaptığı açıklamada "Biz madenlerimizi mamul madde olarak satmamız lazım. Yani bordan füze yakıtı yapmamız lazım. Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım. Bor olarak satarsan ucuza satarsın ama füze yakıtı olarak satarsan, ısıya dayanıklı cam olarak satarsan pahalıya satarsın" dedi. İnce'nin bu açıklamaları hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da "Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın bu konuşması sosyal medyayı sallarken henüz Türk halkı şoku atlatamadan ikinci açıklama Bilal Erdoğan'dan geldi.

'BORCAM PROJESİ VAR, EVLERİMİZDE KULLANIYORUZ YA...'

Zonguldak'ta yüksek istişare kurulu üyesi olduğu TÜGVA'nın açılış törenine katılan Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu ülkede bunları yapanları gericilikle yaftalayanlar, alternatif olarak sadece yapılanları yapmamayı önerdiler. Birinci köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler, ikinci köprüyü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler. Üçüncü köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler. Hatırlayın Gezi kalkışmasını. Üçüncü havalimanının yapılmamasını teklif ettiler. Kanal İstanbul'un hala yapılmamasını teklif ediyorlar. Peki bu gençliğin önüne hangi projeyle çıkıyorsunuz. Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini öğrendik. Borcam projesi var. Evlerimizde kullanıyoruz ya. Bor karışımlı camdan üretilen sıcağa dayanıklı cam. Bir tanesi borcam projesi. 68'den beri Türkiye'de üretiliyormuş meğer. Hem de CHP'nin ortak olduğu İş Bankası'nın şirketi tarafından ama haberi yok. Ama onun sayesinde millette öğrendi. Şimdi borla ilgili ülkemizde ciddi çalışmaların AR-GE'lerin yapıldığını çok ileri teknolojik ürünlerde dahi kullanılacak AR-GE bugün yapılıyor. Ama yapılmayacak gibi konuşuyor. Neden? Acaba bunlardan haberi olmayan vatandaşın kafasında bir bulanıklık oluşturabilir miyim. Yani ne olacak? At bir yalan inanan olursa işte partisinde kalacak kadar bir oy kazanır mıyım ümidiyle demek ki. Çok basit ve ucuz siyaset. Yazık günah."


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