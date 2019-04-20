Bilal Erdoğan, Danıştay'ı kale almıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Danıştay’ın kararına rağmen okullarda sınav tertip ediyor.





Danıştay 8'inci Dairesi, geçen yıl ortasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TÜGVA arasında imzalanan protokolü iptal etmişti.





DANIŞTAY KANUNA AYKIRI BULMUŞTU





Danıştay kararında, “bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın buyurucu hükmüne, Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı.” denilmişti.





Bir yanda bu protokoller iptal edilirken, bir yanda farklı vakıflar okullarda çalışmalarına devam ettiği anlaşıldı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sına 16 milyon TL bağışta bulunduğu ortaya çıktı.





DANIŞTAY KARARINA RAĞMEN GAZİANTEP'TE SINAV!





2016 yılında vergi muafiyeti tanınan dernekler arasına alınan TÜGVA, Türkiye’nin diğer şehirlerinde olduğu gibi Gaziantep’te de öğrencileri sınavlara soktu.





Şahinbey Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Uğur Kalkan devlet okullarında özel vakıfların MEB’i aşarak sınav düzenlemesine karşı çıktı.





Kalkan yaptığı açıklamada şu soruları dile getirdi:





1) TÜGVA Gaziantep'te Kadriye Abdülmecit Ortaokulu'nda sınav yapma iznini kimden almıştır?





2) Bu izin hangi tarih ve sayı ile verilmiştir?





3) Gaziantep'te yapılan sınav için kaç öğretmen, memur, hizmetli ve idareci görev yapacaktır?





4) Gaziantep'te yarın bu sınavda görev yapacak devlet memurlarının mesai ücretini TÜGVA mı,yoksa devlet mi ödeyecektir?





5) 2019 Yılı içinde başka hangi vakıf ve dernekler okullarda sınav yapmıştır?