Biden adaylığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ı Kasım 2020 seçimlerinde yenmek için diş bileyen Demokrat Parti'de şimdiden başkan aday adayı enflasyonu yaşanırken bu kervana Joe Biden da katıldı.







'AMERİKA TEHLİKEDE'





2016 başkanlık seçimlerinde aslında aday olmak istediği öğrenilen, ancak büyük oğlunu kaybettiği için yarıştan geri duran Biden, 2020 seçimleri için şapkasını arenaya attı.





Sosyal medya hesaplarından sert üsluplu bir video yayımlayan Biden "Bu ulusun ruhu için çarpışıyoruz" dedi.





"Bu ulusun temel değerleri, dünyadaki itibarımız, bizim özgün demokrasimiz, Amerika'yı Amerika yapan her şey tehlikede. İşte bu yüzden ABD Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum" çıkışını yapan kıdemli Demokrat Partili Senatör, seçmenlere, Trump'ın ikinci dönem başkanlığına izin vermemeleri çağrısı yaptı.







İLK BULUŞMA BEYAZ İŞÇİ SINIFIYLA





76 yaşındaki kurt siyasetçinin kamuoyunun karşısına aday olarak ilk çıkışının bu gece işçi kenti Pittsburgh'daki bir sendika toplantısında gerçekleşmesi bekleniyor.





'Sosyalist' Senatör Bernie Sanders'ın başını çektiği ilerlemeci kanadın giderek daha çok sesini duyurduğu ve neo-liberal ağır toplara karşı mücadeleye girdiği Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için Biden'ın treni kaçırıp kaçırmadığı, çok yaşlı ya da çok anaakım olup olmadığı bundan sonraki günlerde çok tartışılacak.





DEMOKRAT PARTİ'DE ŞİMDİDEN 20 ADAY ÇIKTI





Biden'ın katılmasıyla Demokrat Parti'de başkan aday adaylığını açıklayanların sayısı şimdiden 20'ye ulaştı. Şimdiki halde anketler, bu 20'li içinde en çok halk desteği toplayanın 40 yıldır siyasetin içinde bulunan ve 8 yıl boyunca Obama'nın yardımcılığını yapan Biden olduğuna işaret ediyor. Ancak diğer adayların kampanyaya başlamasıyla bu durum değişebilir.





