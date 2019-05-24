Samanyolu Haber /Gündem / Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti /24 Mayıs 2019 10:21

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Konya’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğsünden yaralanan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

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Öztoklu’nun hayatını kaybetmesi üzerine, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, hastane önünde bekleyen partilileri acı haberi verdi. Çiçek,"Başımız sağ olsun. Adalet önünde hepsi hesap verecek. Onun takipçisi ben olacağım. Sakin olalım. Cenazemizi ailesine teslim edelim. Allah rahmet eylesin" dedi.

Acı haberin ardından partilerden bazılarının ağladığı görüldü.

Evli ve 2 çocuk babası olan İnşaat Mühendisi İhsan Öztoklu, 31 Mart’ta yapılan mahalli ÿSeçimlerde ’Cumhur İttifakı’ adayı olarak MHP’den yüzde 52.46 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ MAHALLESİ ABLUKAYA ALINDI

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu’nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, olayın gerçekleştiği Başköy Mahallesi, saldırıya karışan Doğanhisar eski belediye başkanı Abdullah Koç’un da memleketi olması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Daha önce Başköy Belde Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Koç, büyükşehir yasasının ardından 2014 yılında MHP’den Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 2 yıl önce partisinde istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren Koç, 2018 yılı Kasım ayında İYİ Parti’ye katıldı. Koç, 31 Mart’ta yapılan Mahalli Seçimlerde, yeniden İYİ Parti’den belediye başkanı adayı oldu. Yüzde 40.40 oy alan Koç, seçimleri kaybetti. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorguları sürüyor.
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