Samanyolu Haber /Gündem / Bıçakladığı adamı çıkınca 'niye şikayetçi oldun' deyip tekrar bıçakladı /17 Ağustos 2018 23:33

Bıçakladığı adamı çıkınca 'niye şikayetçi oldun' deyip tekrar bıçakladı

Uydurma suçlarla onbinlerce kişi hapis tutulurken gerçek suçlular salıveriliyor ve bu da trajik olaylara sebep oluyor

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Karaman'da C.V. (17), iki ay önce kolundan bıçakladığı ve kendisinden şikayetçi olan Necati Yücer'i (27) yolda görünce, "Neden şikayetçi oldun?" deyip, bu kez sağ bacağından bıçakladı. Yücer hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan C.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sekiçeşme Mahallesi Ahmet Hilmi Birant Caddesi'nde meydana gelen olayda C.V., iddiaya göre, iki ay önce tartıştığı Necati Yücer'i kolundan bıçakladı. Gözaltına alınan C.V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Yücer de tedavisinin ardından taburcu oldu. C.V., yolda karşılaştığı Yücer'e, "Neden şikayetçi oldun?" diye sordu. Bunun üzerine çıkan tartışma sonucu C.V., Necati Yücer'i bu kez sağ bacağından bıçakladı. Yücer, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan C.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 


 
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