Bharara'dan Trump'ın yeni avukatıyla ilgili dikkat çeken paylaşım

Trump adaleti engellenmekten de soruşturuluyor







washingtonhatti.com'un haberine göre Trump ve ekibi, bir çok soruşturma ile karşı karşıya. Aralarında özel savcı Robert Muller’in incelediği Rus yetkililerin geçtiğimiz ABD başkanlık seçimlerine karışması ve kampanya döneminde Kremlin ile anlaşması da olmak üzere bir çok soruşturmayla uğraşan Trump, savunma ekibini genişletiyor. Muller’in soruşturması, Trump’ın Rusya soruşturmasını yürüten eski FBI Başkanı James Comey’i kovması ile farklı bir hal alarak genişledi ve Trump şimdi de adaleti engelleme girişimi ile ilgili soruşturuluyor.





Trump’ı savunmaya yakın çevresi yetmedi





Trump’ın yakın arkadaşı ve uzun yıllardır avukatı olan Kasowitz’e olan güveni tam ancak Trump’ın yakın çevresi New York merkezli avukat olan Kasowitz’in böylesine büyük politik davalar için yeterince tecrübesi olmadığını dillendiriyor. Trump, diğer avukatları ile de sık sık Beyaz Saray’da görülüyor ancak henüz Dowd’ın böyle bir ziyaret gerçekleştirdiği görülmedi.





Trump’ın ekibi de avukat tutuyor





Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in de Trump’ın başkan olduğu seçimlerde Rusya’nın müdahalesiyle ilgili soruşturma için kendi avukatı olarak Stephen Ryan’ı tuttuğu belirtiliyor. NBC News muhabiri Katy Tur’a bir kaynağın ilettiği bilgide, Cohen’in 5 Eylülde İstihbarat K0mitesi önünde ifade vereceği ancak bunun “planlama ve lojistik” nedeniyle ertelendiğini aktardı. Tur ayrıca Trump’ın kampanya döneminde iletişim danışmanlığını yapan Michael Caputo’nun da FBI tarafından temasa geçilenler arasında olduğunu aktardı. Caputo da kendine avukat olarak eki New York Başsavcısı Dennis Vacco’yu tuttuğu ifade ediliyor. Trump ile bağlantılı olup kendi avukatlarını tutan isimler sadece Cohen ve Caputo değil. Başkan yardımcısı Pence’in çalışanlarından biri de Perşembe günü Virginia avukatı Richard Cullen’in tuttuğunu duyurdu.





Bharara Trump’ın yeni avukatı ile dalga geçti





Öte yandan Trump tarafından görevinden alınan Reza Zarrab’ın eski savcısı Bharara ise bir tweet mesajı ile Trump’ın yeni avukatı ile dalga geçti. Bharara attığı tweet mesajında şunları söyledi: ”Trump’ın yeni avukatı Raj Rajaratnam’ı içeriden bilgilli (dolandırcılıkla) ticaretle suçlandığı ve bütün suçlamalardan ceza aldığı mahkemede savundu. Ve Dowd işte böyle davrandı..”







Bharara’nın alıntı yaptığı wsj yazısında, dava esnasında Trump’ın şimdi kendisini savunması için tuttuğu avukatın ağza alınmayacak hakaretler eşliğinde Bharara’yı saldırdığı görülüyor.







