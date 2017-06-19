Samanyolu Haber /Gündem / Bharara'dan Trump'ın yeni avukatıyla ilgili dikkat çeken paylaşım /19 Haziran 2017 15:23

Bharara'dan Trump'ın yeni avukatıyla ilgili dikkat çeken paylaşım

Başkan Donald Trump, soruşturma ısındıkça hukuk ekibine elite isimler katmaya devam ediyor. Major Besbol Liginde Pete Rose gibi ünlü bir ismi soruşturan ve John McCain’i Keating Five Scandal’da temsil eden John Dowd’u ekibine katan Trump, savunma hattını güçlendiriyor. Washington’da uzun yıllar savcılık yapan 76 yaşındaki emekli savcı John Dowd’un Trump’ın ekibine eklenmesi ile soruşturma daha tecrübeli ellere emanet edildi. Dowd, Trump’ın uzun yıllardır avukatlığını yapan ve yakın arkadaşı olan Marc Kasowitz, ve Kasowitz ile çalışan Mark Bowe ile Jay Sekulow’dan oluşan Trump’ı savunacak ekibe katıldı.

SHABER3.COM

Trump adaleti engellenmekten de soruşturuluyor

washingtonhatti.com'un haberine göre Trump ve ekibi, bir çok soruşturma ile karşı karşıya. Aralarında özel savcı Robert Muller’in incelediği Rus yetkililerin geçtiğimiz ABD başkanlık seçimlerine karışması ve kampanya döneminde Kremlin ile anlaşması da olmak üzere bir çok soruşturmayla uğraşan Trump, savunma ekibini genişletiyor. Muller’in soruşturması, Trump’ın Rusya soruşturmasını yürüten eski FBI Başkanı James Comey’i  kovması ile farklı bir hal alarak genişledi ve Trump şimdi de  adaleti engelleme girişimi ile ilgili soruşturuluyor.

Trump’ı savunmaya yakın çevresi yetmedi

Trump’ın yakın arkadaşı ve uzun yıllardır avukatı olan Kasowitz’e olan güveni tam ancak Trump’ın yakın çevresi New York merkezli avukat olan Kasowitz’in böylesine büyük politik davalar için yeterince tecrübesi olmadığını dillendiriyor. Trump, diğer avukatları ile de sık sık Beyaz Saray’da görülüyor ancak henüz Dowd’ın böyle bir ziyaret gerçekleştirdiği görülmedi.

Trump’ın ekibi de avukat tutuyor

Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in de Trump’ın başkan olduğu seçimlerde Rusya’nın müdahalesiyle ilgili soruşturma için kendi avukatı olarak Stephen Ryan’ı tuttuğu belirtiliyor. NBC News muhabiri Katy Tur’a bir kaynağın ilettiği bilgide, Cohen’in 5 Eylülde İstihbarat K0mitesi önünde ifade vereceği ancak bunun “planlama ve lojistik” nedeniyle ertelendiğini aktardı. Tur ayrıca Trump’ın kampanya döneminde iletişim danışmanlığını yapan Michael Caputo’nun da FBI tarafından temasa geçilenler arasında olduğunu aktardı. Caputo da kendine avukat olarak eki New York Başsavcısı Dennis Vacco’yu tuttuğu ifade ediliyor. Trump ile bağlantılı olup kendi avukatlarını tutan isimler sadece Cohen ve Caputo değil. Başkan yardımcısı Pence’in çalışanlarından biri de Perşembe  günü Virginia avukatı Richard Cullen’in tuttuğunu duyurdu.

Bharara Trump’ın yeni avukatı ile dalga geçti

Öte yandan Trump tarafından görevinden alınan Reza Zarrab’ın eski savcısı Bharara ise bir tweet mesajı ile Trump’ın yeni avukatı ile dalga geçti. Bharara attığı tweet mesajında şunları söyledi: ”Trump’ın yeni avukatı Raj Rajaratnam’ı içeriden bilgilli (dolandırcılıkla) ticaretle suçlandığı ve bütün suçlamalardan ceza aldığı mahkemede savundu. Ve Dowd işte böyle davrandı..”

Bharara’nın alıntı yaptığı wsj yazısında, dava esnasında Trump’ın şimdi kendisini savunması için tuttuğu avukatın ağza alınmayacak hakaretler eşliğinde Bharara’yı saldırdığı görülüyor.


<< Önceki Haber Bharara'dan Trump'ın yeni avukatıyla ilgili dikkat çeken... Sonraki Haber >>

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Manisa'da yine askerler zehirlendi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:08:50