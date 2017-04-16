Samanyolu Haber /Gündem / Bharara'dan 'Erdoğan' Tweet'i /16 Nisan 2017 12:34

Bharara'dan 'Erdoğan' Tweet'i

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Reza Zarrrab'ın ABD'deki davasına bakarken görevden alınan savcı Preet Bharara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisiyle birlikte 17 kişi hakkında inceleme başlatması haberlerini Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yorumladı.

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Bharara, paylaştığı Tweet'inde "Putin tarafından yasaklandım ve şimdi Erdoğan tarafından suçlanıyorum. 'Planlı' demiyorum, ama Duerte de beni uyuşturucu trafiğinden yargılarsa bir şeylerin döndüğünü düşüneceğim" ifadelerini kullandı. 


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