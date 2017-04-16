Bharara'dan 'Erdoğan' Tweet'i

Bharara, paylaştığı Tweet'inde "Putin tarafından yasaklandım ve şimdi Erdoğan tarafından suçlanıyorum. 'Planlı' demiyorum, ama Duerte de beni uyuşturucu trafiğinden yargılarsa bir şeylerin döndüğünü düşüneceğim" ifadelerini kullandı.









