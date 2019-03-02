Beyzbol takımı sahibi, eşini tartaklarken görüntülendi

Amerika Ulusal Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından San Francisco Giants'ın sahibi Larry Baer, sosyal medyada yayılan eşiyle tartışma görüntüleriyle ülkenin gündemine oturdu.
Milyoner iş adamı Larry Baer, söz konusu görüntülerde eşi Pamela Baer’le tartışırken görülüyor. Eşinin elindeki telefonu almak isteyen 61 yaşındaki Baer, kadının üzerine atlayarak oturduğu sandalyeden yere düşürüyor.
KADIN YERDE İKEN TELEFONU ALIP UZAKLAŞIYOR
Kadının çığlıklarına rağmen durmayan Baer yerdeki boğuşmanın ardından telefonu alarak uzaklaşıyor.
Çevredekilerin kaydettiği video ABD basınında ve sosyal medyada hızla yayılırken, Baer eleştiri oklarının hedefi oldu.
Tepkiler üzerine açıklama yapan Larry Baer, bir aile meselesi yüzünden tartıştıklarını, şiddet söz konusu olmadığını ancak görüntülerden utanç duyduğunu söyledi.
Eşine benzer ifadeler kullanan Pamela Baer ise tartıştıkları meselenin çözüldüğünü kaydetti.