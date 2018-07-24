Beyoğlu'nda çöken binanın arkasından bakın kim çıktı?

İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. toprak kayması nedeniyle tahliye edilen 4 katlı binada çöktü.. Bina sahibi hemen yanlarında bütün uyarılara rağmen yapılan Arda Turan'a ait otel inşaatının neden olduğunu iddia etti.





Binanın sahibi: Arda Turan'ı uyarmıştık







Sütlüce'de çöken binanın sahibi açıklamalarda bulundu. 4 katlı binanın sahibi Emin Ertürk çökme öncesi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:





"Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. Arkadaşlarla istişare ettik. Biz doğma büyüme buralıyız. Buranın kaya yapısını biliyoruz. Uyardık söyledik. Onlar da profesörlerin burada su çekmeden dolayı burada bir şey olmayacağını, sıva çatlağı olacağını belirttiğini söyledi. Ama ben onlara bunların emarelerini söyledim. Belirgin bir şekilde açılma oldu. Resimlerini gösterdik. Çağırdık gösterdik. Ben onları uyardım. Bazen hayatta iki kere iki, dört etmiyor. iki kere iki, dört etmedi. Tek sevincim içinde kimsenin olmadığı. Herkesi tahliye edebildik. Şu anda kimseye zarar gelmeden ne olacaksa olsun. Mal ikinci sırada" diye konuştu.





Yaya ve araç trafiğine kapatıldı





Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde de iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekiler saatlerce korku dolu gözlerle bekledi.





Çevre sakinlerinden Gamzenur Tazegül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ses üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Karşıdaki binanın yıkıldığını gördük. Polisler, bizim binanın da çökme riski olduğunu söyledi." dedi.





Yazgülü Cenan ise sesle irkildiklerini kaydederek, "Yan taraftaki binada toprak kayması olduğunu gördük. Şu an gözümüzün önünde bina kayıyor." diye konuştu.



