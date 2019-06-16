Şarkıcı Hüsnü Arkan, "Giderler" isimli dikkat çeken yeni bir şarkı yaptı.





Hüsnü Arkan, yeni şarkısını YouTube kanalından, "Dostlarımızla umudumuzu tazeleyecek yeni bir şarkı yaptık. 'Beyler misafir, giderler' diyoruz." sözleri le duyurdu.





SANATÇILAR SESLENDİRDİ





Sosyal medyada ilgi gören şarkıda solist olarak Erdal Güney, Burhan Şeşen, Hüseyin Turan ve Ezgi Aktan gibi ünlü isimler yer aldı.





Şarkıda, "Burası çiçek çarşısı ooo/Hükümetin tam karşısı ooo/Alıp satanlar gelirler giderler/Beyler misafir giderler." gibi ifadelerin olması dikkati çekti.