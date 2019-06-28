Beyinlerini yıkadıkları çocukları koruyucu ailelere satıyorlardı

İtalya’da çocukların beyinlerini yıkayıp ailelerinden uzaklaştırarak koruyucu ailelere satan, aralarında belediye başkanı, sosyal hizmet görevlileri ve psikologların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.





İtalyan Ansa Haber Ajansı’na göre ülkenin merkezindeki Reggio Emilia şehrinde yaşanan olayda, çocukların saatlerce süren psikoterapi seansları ve elektroşoklarla ebeveynleri tarafından cinsel tacize uğradıklarına inandırıldıkları ve “hafızalarının tahrif edildiği” ortaya çıktı.





Ardından bu kişilerin çocukları yüz binlerce euroya arkadaşlarına ve tanıdıklarına sattıkları belirlendi.





“Melekler ve Şeytanlar” kod adıyla yürütülen soruşturma polisin görevi kötüye kullanmaya ilişkin bir dizi ihbar almasının ardından 2018 yazında başladı.





Aralarında Reggio Emilia yakınlarındaki yaklaşık 10 bin nüfuslu Bibbiano şehrinin belediye başkanı Andrea Carletti, politikacılar, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri ve psikologların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.





İlk olarak çocukların yoksul ailelerinden alınmaları için sahte raporlar hazırlayan çete daha sonra çocukları istismar edildiklerine inandırdı.





İtalya’da yayımlanan La Repubblica’ye göre bir kız, babasını artık neden göremediğini hatırlayamadığını söyledi. Habere göre bir psikolog kıza şu cevabı verdi:





"Ama onu görmek istemediğini söylemiştin hatırlamıyor musun? Ben hatırlıyorum."





Kızın “Ben böyle bir şey demedim” demesi üzerine psikolog şu ifadeleri kullandı:





"Evet onu görmek istemediğini çünkü seni incitmesinden korktuğunu söyledin… Öç almak istemesinden ya da seni kaçırmak istemesinden. Hissettiğin korkuyu hatırlıyor musun? Şimdi hatırlıyor musun?"





Habere göre çocuk hatırlamadığını ve ağladığını çünkü babasını özlediğini söyledi.





Çete çocukların beynini yıkamak ve yetkilileri atlatmak için “küçük hafıza makinesi” adını verdikleri küçük elektroşoklar kullanmakla da suçlandı.





Çetenin çocuk çizimiymiş gibi resimler yaparak bunlara sahte cinsel istismar detayları eklemek, ebeveynlerin evlerini harabe olarak nitelemek ve oynanan oyunlarda ebeveynlerin yerine geçerek onlara zarar verecek canavarlar gibi davranmak gibi başka yöntemleri de olduğu ortaya çıktı.





Japonya’daki G20 zirvesinde konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte “Bu suçlamalar, eğer doğrulanırsa, korkunç ve şok edici” dedi.





Soruşturmayı yürütenler ayrıca sosyal hizmet görevlilerinin gerçek ebeveynlerin gönderdiği onlarca hediye ve mektupların çocuklarına ulaşmasını engellediğine inanıyor.



