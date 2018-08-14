Beyaz Saray: Yakından izliyoruz

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi başkanı Hasset, Türkiye'deki ekonomik durumu çok yakından izlediklerini, Hazine Bakanı Mnuchin'in göstergeleri çok yakından izlediğini söyledi.







Hasset, Trump'ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergilerini iki katına çıkarmasının Türkiye'nin gayrı safi milli hasılasına etkisinin küçük olacağını söyledi. Hasset, bu nedenle TL'de yaşanan yaklaşık yüzde 40 oranındaki değer kaybının ‘Türkiye'deki ekonomik temelin rayında gitmediğinin göstergesi olduğunu' öne sürdü.





Danışman, "Bir ülke liberal demokrasi ile bağını kaybettiğinde, ekonomisine ne olacağını kestiremiyorsunuz ve Türkiye'de de çok fazla belirsizlik var" yorumunu yaptı.