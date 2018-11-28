Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Tayyip Erdoğan ile Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili konuların yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ele alındı. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump Karadeniz'deki gerilimden endişeli" denildi.

