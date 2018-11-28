Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması /28 Kasım 2018 22:10

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

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Tayyip Erdoğan ile Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili konuların yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ele alındı. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump Karadeniz'deki gerilimden endişeli" denildi.
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