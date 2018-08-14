Beyaz Saray'daki Brunson görüşmesinden bir sonuç çıkmadı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ile görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Aralık 2016'dan beri tutuklu bulunan ve geçen haftalarda hakkında ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD'li papaz Andrew Brunson'ın durumu ele alındı. Görüşmeye ilişkin ilk haber Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs'dan geldi. Jacobs, görüşmede ilerleme sağlanamadığını iddia etti.





Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün akşam konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türk Büyükelçi'nin isteğiyle, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Büyükelçi Serdar Kılıç Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili Rahip Brunson krizini ve ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi" ifadelerini kullandı.





Bloomberg'in Beyaz Saray muhabirinin aktardığına göre ulusal güvenlik danışmanı Bolton ve Türkiye’nin ABD Büyükelçisi’nin yaptığı görüşmede ilerleme gerçekleşmedi. Muhabirin aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, Brunson karşılığında Türkiye'ye bir şey vermeyi reddettiği iddia edildi.





Öte yandan diplomasinin devam edeceği ancak Bolton, ABD’nin pazarlık yapmayacağı mesajı verildi.