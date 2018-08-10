Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray, Türkiye'ye yönelik yaptırımın gerekçesini açıkladı /10 Ağustos 2018 18:41

Beyaz Saray, Türkiye'ye yönelik yaptırımın gerekçesini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına vergileri iki katına çıkardıklarını açıklamıştı

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına vergileri iki katına çıkardıklarının açıklamasının ardından Beyaz Saray sözcüsü Lindsay Walters kararın gerekçesini açıkladı. Sözcü, Trump'ın talimatının ulusal güvenlik çerçevesinde geldiğini söyledi.

Duvar'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini Twitter’dan duyurmasının ardından, Beyaz Saray’dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Gerekçe "ulusal güvenlik" 
Beyaz Saray sözcüsü Lindsay Walters, Trump'ın Amerikan Ticaret Yasası'nın 232'inci maddesi uyarınca, yönetimine gümrük vergilerini iki katına çıkarmak için hazırlık yapma talimatı verdiğini açıkladı.

Sözcü, bu talimatın gerekçesinim ulusal güvenlik olduğunu söyledi. Walters, “232’inci madde çerçevesindeki vergiler, ihracat ürünleri ulusal güvenliğe zarar verme tehdidi oluşturan belirli ülkelerden ithalata uygulanır. Ticaret veya başka meselelerle ilgili müzakerelerden bağımsızdır”dedi.

Ne olmuştu? 
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni ekonomi modeli açıklamasıyla eş zamanlı attığı tweet'te, "Para birimleri olan Türk Lirası bizim çok güçlü Dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, biraz evvel, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdim! Alüminyum vergisi artık yüzde 20, çelik vergisi yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu an iyi değil!" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyaz Saray, Türkiye'ye yönelik yaptırımın gerekçesini... Sonraki Haber >>

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:01:35