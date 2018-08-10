Beyaz Saray, Türkiye'ye yönelik yaptırımın gerekçesini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına vergileri iki katına çıkardıklarının açıklamasının ardından Beyaz Saray sözcüsü Lindsay Walters kararın gerekçesini açıkladı. Sözcü, Trump'ın talimatının ulusal güvenlik çerçevesinde geldiğini söyledi.





Duvar'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini Twitter’dan duyurmasının ardından, Beyaz Saray’dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.





Gerekçe "ulusal güvenlik"

Beyaz Saray sözcüsü Lindsay Walters, Trump'ın Amerikan Ticaret Yasası'nın 232'inci maddesi uyarınca, yönetimine gümrük vergilerini iki katına çıkarmak için hazırlık yapma talimatı verdiğini açıkladı.





Sözcü, bu talimatın gerekçesinim ulusal güvenlik olduğunu söyledi. Walters, “232’inci madde çerçevesindeki vergiler, ihracat ürünleri ulusal güvenliğe zarar verme tehdidi oluşturan belirli ülkelerden ithalata uygulanır. Ticaret veya başka meselelerle ilgili müzakerelerden bağımsızdır”dedi.





Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni ekonomi modeli açıklamasıyla eş zamanlı attığı tweet'te, "Para birimleri olan Türk Lirası bizim çok güçlü Dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, biraz evvel, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdim! Alüminyum vergisi artık yüzde 20, çelik vergisi yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu an iyi değil!" demişti.