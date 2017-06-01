Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray Trump'la ilgili o soruları artık cevaplamayacak! /01 Haziran 2017 09:27

Beyaz Saray Trump'la ilgili o soruları artık cevaplamayacak!

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada artık ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yla bağları üzerine soru alınmayacağı söylendi.

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Trump'ın basın sekreteri: Artık Trump'ın Rusya bağlantısı hakkındaki soruları almıyoruz

Beyaz Saray'ın basın sekreteri Sean Spicer, artık ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yla bağlarına ilişkin soruları almayacaklarını söyledi.

Trump tarafından görevden alınan eski FBI Direktörü James Comey, Trump'ın Rusya'yla bağlantısını soruşturuyordu. Görevden alınması tepki gören James Comey'nin önümüzdeki hafta ABD Kongresi'nde ifade vereceği söyleniyor.

Comey'nin vereceği ifadede, Trump'ın kendisine soruşturmayı bırakması için baskı yaptığını doğrulaması bekleniyor.

Kendisine ABD Başkanı'nın FBI Direktörü'nü görevden alarak adaleti engelleyip engellemediği sorulan Sean Spicer, soruya açık bir yanıt vermeden Trump'ın takvimine yoğunlaştıklarını söyledi.
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