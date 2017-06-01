Beyaz Saray Trump'la ilgili o soruları artık cevaplamayacak!

Trump'ın basın sekreteri: Artık Trump'ın Rusya bağlantısı hakkındaki soruları almıyoruz





Beyaz Saray'ın basın sekreteri Sean Spicer, artık ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yla bağlarına ilişkin soruları almayacaklarını söyledi.





Trump tarafından görevden alınan eski FBI Direktörü James Comey, Trump'ın Rusya'yla bağlantısını soruşturuyordu. Görevden alınması tepki gören James Comey'nin önümüzdeki hafta ABD Kongresi'nde ifade vereceği söyleniyor.





Comey'nin vereceği ifadede, Trump'ın kendisine soruşturmayı bırakması için baskı yaptığını doğrulaması bekleniyor.





Kendisine ABD Başkanı'nın FBI Direktörü'nü görevden alarak adaleti engelleyip engellemediği sorulan Sean Spicer, soruya açık bir yanıt vermeden Trump'ın takvimine yoğunlaştıklarını söyledi.