Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray, Trump'ın 'Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan etmeye hazırlandığını' açıkladı /30 Nisan 2019 15:44

Beyaz Saray, Trump'ın 'Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan etmeye hazırlandığını' açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman Kardeşler'i "terör örgütü" ilan etmeye hazırlandığını açıkladı.

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Reuters haber ajansı, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bir e-posta ile paylaştığı bilgide "Başkan ulusal güvenlik ekibine ve kendisiyle endişelerini paylaşan bölgedeki liderlere danıştı. Bu karar (terör örgütü olarak tanıma kararı) için iç süreçler işletilmeye başlatıldı" dediğini aktardı.

Amerikan New York Times bugün Trump yönetiminin Müslüman Kardeşler'i "terör örgütü" statüsüne almak için harekete geçtiğini yazmıştı.

Gazeteye göre ABD yönetiminde bu karara karşı çıkanlar da bulunuyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu adımı desteklediği fakat bakanlıklardaki üst düzey bürokratların buna katılmadığı belirtiliyor.

New York Times, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde kendisinden böyle bir talepte bulunduğunu aktardı.

Sisi, Mısır'da Müslüman Kardeşler'in desteğini alan ve halkoyuyla Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'yi 2013 yılında askeri darbeyle devirerek iktidara gelmişti.

Müslüman Kardeşler'in ABD tarafından "terör örgütü" olarak tanınması durumunda, örgütle ilişkili kişiler ve şirketlere uluslararası yaptırım uygulanacak.

New York Times: Türkiye-ABD ilişkileri daha da gerilebilir
New York Times bu adımın "sağlam bir Müslüman Kardeşler destekçisi" olarak tanımladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin "daha da gerilmesine" yol açabileceği yorumunda bulundu.
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