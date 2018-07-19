Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray: Trump yanlış anlaşıldı /19 Temmuz 2018 09:03

Beyaz Saray: Trump yanlış anlaşıldı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın kabine toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirtti.

SHABER3.COM


Sözcü, Başkan Trump'ın Rusya'nın ABD'yi hedef almaya devam edip etmediğine yönelik sorunun ardından "Hayır" ifadelerini kullanmasının soruya cevap olmadığını, fakat soruya cevap vermek istemediği için "Hayır" dediğini iddia etti.

Trump'ın soruya cevap vermek istemediğini kaydeden Sözcü Sanders, "Trump'ın niyeti yanlış anlaşıldı." dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvede yaptığı açıklamalar yüzünden ABD'de Kongre ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Bu toplantıda, Rusya'nın ABD seçimlerine mücadele ettiğini düşünmediğini dile getiren Trump, tepkilerin ardından kameralar karşısına geçerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

İfadelerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Trump, "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki?" ifadesini kullanmasına rağmen amacının "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki?" ifadesini dile getirmek olduğunu belirtmişti
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyaz Saray: Trump yanlış anlaşıldı Sonraki Haber >>

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:03