Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, restorandan kovulduğunu açıkladı /23 Haziran 2018 23:55

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, restorandan kovulduğunu açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün akşam Virginia eyaletindeki bir restorandan, "ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığı gerekçesiyle" kovulduğunu açıkladı.

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Sözcü Sanders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam Lexington Virginia'da gittiğim Red Hen'in sahibi, ABD Başkanı için çalıştığım gerekçesiyle restorandan ayrılmamı istedi. Bu eylemi, benden ziyade kendisini anlatıyor. Aynı fikirde olmadıklarım da dahil tüm insanlara elimden geldiğince iyi davranmaya çalışırım. Böyle yapmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Başkent Washington'a yaklaşık 3 saat mesafede yer alan restoranın sahibi ise gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.

Sanders'ın babası ve eski senatör Mike Huckabee, olayı "bağnazlık" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray, son günlerde özellikle "ABD'ye yasa dışı gelirken yakalanan göçmen ailelerin çocuklarının, ebeveynlerinden ayrı bir merkezde tutulması" uygulamasından dolayı şiddetle eleştiriliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen de salı akşamı Washington'da gittiği bir Meksika restoranında protesto edilmişti.

Trump, söz konusu uygulamayı, bir başkanlık kararnamesiyle sonlandırsa da kamuoyunda tartışma ve tepkiler halen devam ediyor.
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