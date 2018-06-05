Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray için Starbucks'ı bıraktı... /05 Haziran 2018 17:36

Beyaz Saray için Starbucks'ı bıraktı...

Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz ABD başkanı adayı olmak için görevinden istifa etti. Schultz "Bir süredir ülkemin büyüyen bölünmesi ve dünyadaki duruşumuz hakkında derin endişelerim var” diye konuştu. Başkanlığa açık kapı bıraktı.

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Starbucks'ın CEO 'su markayı bugün bir kahve devi haline getiren Howard Schultz emekliliğe ayrılıyor. New York Times'ın haberine göre Schultz'un 2020 başkanlığı için istifa ettiği belirtiliyor. 77 ülkede 28 bin mağazası olan Starbucks 'ın CEO 'su 64 yaşında.

Demokratik Parti'den aday olacağı belirtilen Schultz New York Times'a yaptığı açıklamada, “Daha spekülatif başlıklar atmamanız için size açık konuşacağım. Bir süredir ülkemin büyüyen bölünmesi ve dünyadaki duruşumuz hakkında derin endişelerim var” diye konuştu.

Schultz, “Toplumdan aldıklarımı geri vermek için bir şeyler yapacağım, henüz bunun tam olarak ne olduğuna karar vermedim” diyerek başkanlık adaylığına göz kırptı.

 

Muhabirin, “Başkanlığı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise şöyle yanıtladı: Seçeneklerimi düşünüyorum bu kamu hizmeti olabilir, daha karar vermek için zamanım var.
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