Beyaz Saray Erdoğan'ı Sisi'yle aynı kategoride değerlendirdi

Bugünkü Beyaz Saray basın toplantısında Sözcü Sean Spicer’a Amerikalı bir gazeteci tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta ‘yüzbinlerce müslümanın Harem-i Şerife akın etmeli’ sözleri hatırlatılarak, bu tür bir retorik kullanan liderin neden Beyaz Saray’da konuk edildiği soruldu. Spicer ise soruya doğrudan cevap vermek yerine, Trump’ın Çin ve Mısır ile ilişkilerini hatırlatarak cevap verdi. Sözcü, Trump’ın yakın geçmişte uzun zamandır Mısır’da hapiste tutulan STK çalışanı ve ABD vatandaşı Aya Hijazi’nin serbest bırakıldığını ve Çin ile ilişkilerinde başarı kazandığını söyledi.







Başkan Trump’ın ‘perde arkasında yaptığı diplomasinin ABD’nin çıkarına olduğunu’ vurguladı ve Trump ile birlikte ABD’nin dünyada daha aktif bir rol oynamaya başladığını, bu davranışın devam edeceğini söyledi.





Amerikalı gazeteci bu kez Erdoğan’ın retoriğinin yardımcı olup, olmadığını sordu. Buna karşılık ise Spicer tekrar Trump’ın ‘perde arkasındaki diplomasisinin davranışları, sonuçları değiştirerek ve hedefleri geliştirerek ABD’nin çıkarına” olduğunu söyledi.





Sözcünün dolaylı olarak Trump’ın Erdoğan ile görüşmesinin nedeni olarak onun davranışını değiştirme çabası olduğunu işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.





Trump ile Erdoğan soru almayacak





Öte yandan Washington’daki duyumlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmeleri sonrası soru alınmayacağı öğrenildi. İki liderin, Trump ile Mısır’ın darbe ile göreve gelen lideri Sisi görüşmesi sonrasında olduğu gibi sadece görüşme hakkında açıklama yapması bekleniyor. Programda bir değişiklik olup, olmayacağı ve soru konusunda değişikliği gidip, gidilmeyeceği görülecek.





Erdoğan’ın Washington’a son ikili ziyaretinde 2013 yılının Mayıs 16’sında Obama’dan birinci sınıf bir karşılama bulmuş, ‘Rose Garden’ da bir basın toplantısı da yapılmıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar akşamı şehre inmesi bekleniyor. Buna rağmen Washington’daki programı hakkında henüz fazlaca bir ayrıntı bulmak güç.







Erdoğan’ın Washington’da SETA veya Turkish Heritage Organization’da konuşma yapabileceği konuşulurken, bugün itibariyle SETA’da bu programın olmasının ağırlık kazandığı ama toplantının dışarıya kapalı olabileceği konuşuluyor.





Erdoğan bir yıl önce Washington’a geldiğinde Brookings’de konuşma yapmış, hem korumalarının protestoculara ve gazetecilere saldırması hem de konuşmada gazetecilerden soru almaması ile büyük bir skandala neden olmuştu.





washingtonhatti.com