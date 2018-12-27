Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray’dan yapılan açıklama piyasaları rahatlattı /27 Aralık 2018 04:04

Beyaz Saray’dan yapılan açıklama piyasaları rahatlattı

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Powell’ın işini kaybetme riski olmadığını, ayrıca Başkan Trump’ın Maliye Bakanı Steven Mnuchin’den de memnun olduğunu kaydetti.

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Başkan Donald Trump’ın Merkez Bankası’nın faiz arttırımlarını sert şekilde eleştirmesinin ardından borsalarda yaşanan düşüş “Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın konumu sallantıda mı?” sorusunu gündeme taşımıştı. Bu sırada Beyaz Saray’dan piyasalara güven telkin edecek bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Powell’ın işini kaybetme riski olmadığını, ayrıca Başkan Trump’ın Maliye Bakanı Steven Mnuchin’den de memnun olduğunu kaydetti.

Hassett, ‘‘Powell’in işi güvende mi?’’ diye sorulduğunda ‘‘Evet, tabii ki, %100…’’ yanıtını verdi.

Trump, Pazartesi günü ABD ekonomisinin tek sorununun Merkez Bankası olduğunu söylemişti. Yatırımcılar Başkan’ın Merkez Bankası Başkanı Powell’ı görevden almayı gözden geçirdiği yönündeki haberleri yakından takip ediyor.

Powell Şubat ayında Trump tarafından göreve atanmış ve görevi devraldığı Merkez Bankası eski başkanı Janet Yellen’in izinden kademeli faiz artışı politikasını devam ettirmişti.

ABD’de borsalar Çarşamba günü yavaşça yükselişe geçti. S&P 500 endeksi yüzde 0,2 arttı. Ekonomiyle ilgili kaygılardan dolayı hisse senetleri son haftalarda büyük ölçüde değer kaybetmişti. S&P 500 endeksi Aralık ayında Büyük Buhran’dan bu yana en büyük yüzdelik düşüşünü yaşamıştı.

Hassett ayrıca Trump’ın Maliye Bakanı Steven Mnuchin’den de memnun olduğunu söyledi. Fox Business televizyonuna konuşan Hassett, Başkan’ın Bakan Mnuchin’den memnun olduğundan çok eminim’’ dedi.

Mnuchin, geçen haftalarda üst düzey bankacılarla görüşmüş ancak piyasaları yatıştırmayı başaramamıştı.
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