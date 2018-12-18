Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray’dan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na yalanlama /18 Aralık 2018 01:32

Beyaz Saray’dan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na yalanlama

Beyaz Saray yetkilisi Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Arjantin'de iki hafta önce G-20 Zirvesi sırasında yaptığı görüşmede Fethullah Gülen’in iade konusunun gündeme gelmediğini açıkladı

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz” dediğini söylemişti.
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