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Beyaz Saray’dan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na yalanlama
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Beyaz Saray’dan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na yalanlama
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18 Aralık 2018 01:32
Beyaz Saray’dan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na yalanlama
Beyaz Saray yetkilisi Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Arjantin'de iki hafta önce G-20 Zirvesi sırasında yaptığı görüşmede Fethullah Gülen’in iade konusunun gündeme gelmediğini açıkladı
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz” dediğini söylemişti.
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