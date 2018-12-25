Beyaz Saray bu kez Kalın'ı yalanladı... Öngörülen bir görüşme takvimi yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 2019 yılı içerisinde Türkiye'ye bir ziyaret yapacağı açıklamasına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi.







ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Trump ve Erdoğan arasında gerçekleşmesi muhtemel bir buluşmaya ilişkin herhangi bir tarih veya planın olmadığını belirtti.





Kalın, Erdoğan'ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Türkiye'ye davet ettiğini, Trump'ın da bu davete sıcak bakarak 2019 yılı içerisinde mutlaka Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade ettiğini açıklamıştı.





Beyaz Saray yetkilileri ise Trump'ın gelecekte olması muhtemel bir buluşmaya açık olduğunu fakat herhangi bir tarihin söz konusu olmadığını belirtti.