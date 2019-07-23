Ekonomik krizin otomotiv, inşaat ve beyaz eşya sektöründe artçı sarsıntıları sürüyür.





Sektörün 2019 yılında yüzde 15 daralacağını belirten Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) kalkması gerektiğini söyledi.





Geçen yıla göre kurlardaki artışa bağlı bir maliyet artışı olduğunu vurgulayan Dinçer, İstanbul'da değerlendirme toplantısında şunları söyledi: “Beyaz eşyada geçen yıla göre dövizden kaynaklı yüzde 45-50 maliyet artışı var. Bu oranları iç pazara yansıtamıyoruz, sektör zorlanıyor."





HAZİRAN ARTIŞI GEÇİCİ





Dinçer iç satışların yılın ilk yarısında yüzde 9 azaldığını belirterek, haziranda yüzde 4 artışın ÖTV bitecek beklentisiyle öne çekilen talepten kaynaklandığını söyledi.







Çamaşır makinesi, buzdolabı, derin dondurucu, fırın, bulaşık makinesi ve çamaşır kurutma makinesinden müteşekkil altı ana ürün grubunda iç satışlar ocak-haziran’da yüzde 9 daralarak 3,5 milyon adet oldu.





Aynı kalemde ihracat sadece yüzde 1 artarak 10,1 milyon adet seviyesine çıktı.