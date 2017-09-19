Samanyolu Haber /Gündem / Beştepe Sarayını yapan müteahhite Rusya'da baskın /19 Eylül 2017 08:51

Beştepe Sarayını yapan müteahhite Rusya'da baskın

Maliyeti sır gibi saklanan Beştepe sarayının müteahhidi ve Erdoğan'la iyi ilişkileri olan Rönesans İnşaat'a, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki merkez ofisine Federal Güvenlik Servisi tarafından bir baskın düzenlendi. Şirketin yönetmeliğe aykırı olarak yurt dışına 1.7 milyar dolarlık transfer gerçekleştirdiği iddia edildi.

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Beştepe Sarayını inşa eden, yurtdışında da birçok yatırımı bulunan inşaat şirketi Rönesans Rusya’da suçlama ile karşı karşıya kaldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanlarının şirketin St. Petersburg şehrinde bulunan merkez ofisine geçtiğimiz salı günü baskın düzenleyerek, bilgisayar ve muhasebe kayıtlarına el konduğu Rus haber ajansı İnterfaks tarafından duyuruldu.

"Arama kanıt toplama amacıyla"

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin St. Petersburg şubesi ise Türk şirketine yönelik baskın ve aramalarla ilgili kısa bir açıklama yayınlayarak, “Operasyon Renaissance Construction şirketine yönelik Rusya Federasyonu Suç Yasası’nın 193’üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Şirket muhtelif tarihlerde Rusya döviz yönetmeliğine aykırı davranarak, yurtdışına 100 milyar ruble (Yaklaşık 1,7 milyar dolar) transfer ettiği tahmin ediliyor. Aramalar açılacak davaya kanıt toplanması amacıyla yapılmıştır” dendi.

Rönesans olayla ilgili suçlamaları redederken şirkete yakın kaynaklar baskının perde arkasında Rusya’da sık görülen ‘rakip ihbarı’ olayı olabileceğini söyledi.

Dünyanın en büyük 50 müteahhidi listesindeydi

Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record’un (ENR) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. 2016 gelirlerine göre yapılan listede 38’inci sırada yer alan Rönesans Holding, Türk taahhüt şirketleri arasında ilk sıraya yerleşmişti. ENR listesine göre, 2016 yılında toplam 3.9 milyar dolar gelir elde eden şirketin uluslararası projelerinden elde ettiği gelir ise 3.25 milyar dolar seviyesini aştı.

Rönesans İnşaat: Bize yönelik bir suçlama yok

Konu ile ilgili bir bir açıklama yapan Rönesans yetkilileri şunları şunları ifade etti: “Rusya’da yapılan genel bir inceleme kapsamında, şirketimizin St.Petersburg ofisinde de araştırma yapılmış olup, Rönesans’a yönelik herhangi bir suçlama olmadığı ifade edilmiştir. 1993 yılında Rusya’da kurulan ve bölgede 3 milyar dolar büyüklüğünde varlığa sahip olan şirketimiz, bugüne kadar Rusya Federasyonu’nun hukuk sistemine saygılı ve mevzuata uygun şekilde pek çok başarılı projeye imza atmıştır. Şirketimiz hakkında çıkan haberlerle ilgili herhangi bir dayanak yahut hukuksal zemin bulunmadığı görülmektedir. Şirketimiz, gelişmeleri yakından takip etmekte, Rusya ve diğer coğrafyalardaki bütün faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Rönesans’ın kurumsal prensipleri ve şeffaflık ilkesi gereği, bu açıklamayı saygıyla bilgilerinize sunarız.”
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