Beşiktaş'tan Vodafone ve 'daralma' açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.





Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO'su Collman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Orman, Vodafone ile 2 yıllık yeni bir sözleşme yaptıklarını belirterek "2 yıllık bir sözleşme yaptık. 36 milyon TL'lik anlaşmamız oldu. 7 yıllık süreç içerisinde 32 milyon dolarlık toplam ücret tamamlamış oluyor" dedi.





Vodafone ile çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Orman, "2019-2020, 2020-2021 sezonları için Vodafone ile anlaşma sağladık. Vodafone'da Beşiktaş ve Kara Kartal isminde paketlerimiz var. Bu paketlerden 11 milyon TL'lik gelir elde ettik. Taraftarlarımız, Beşiktaş ve Kara Kartal paketlerine ne kadar fazla ilgi gösterirse maddi anlamda biz de daha çok kazanım elde ederiz. Türkiye'deki sponsorluklara bakınca görüyorsunuz, büyük takımlar da dahil olmak üzere 1 senelik anlaşma yapılıyor. Daha sonra bitiyor. Bu kadar uzun süre beraber çalışıyorsak, demek ki karşılıklı mutluluk var" açıklamalarında bulundu.





"Ekonomik anlamda daralmak zorundayız"





Siyah-Beyazlı kulübün ekonomik anlamda daralacağı söyleyen Beşiktaş Başkanı, "Bizle alakalı iki şey konuşuluyor; borç ve şampiyon olmamak. Benden sonra gelecek arkadaşlara sağlam bir yapı bırakmak istiyorum. Ekonomik anlamda biraz daha daralmak zorundayız. Bazı departmanlarda sempatik olmayan şeyler yapıyoruz ama yapmak zorundayız. İnşallah benden sonra gelen arkadaşlara yapısı oturmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum. Böyle bir başarı hikayesini birlikte yazabiliyorsak o da iki kurumun başarısıdır. Bankalar Birliği ile anlaşma yaptık. Beşiktaş ve tüm kulüplerde daralma var. Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı ile yaptığım röportajda da bunu ifade ettim" şeklinde konuştu.

"Süper Kupa Finali çok önemli"





İki İngiliz kulübü arasında 14 Ağustos'ta oynanacak olan UEFA Süper kupa Finali'nin Vodafone Park'ta yapılacak olmasının önemli olduğunun altını çizen Orman, "UEFA Süper Kupa Finali'nin stadımızda yapılacak olması ülkemizin ve şehrimizin imajı açısından çok önemli. Burası çok özel bir stadyum. Stada sadece 10 milyon dolar'ın üstünde teknoloji yatırımı yaptık. Ben Süper Kupa finalinde bunun meyvesini görmek istiyorum. İnsanların 'vay' deyip bu imkanlardan yararlandığını görmek istiyorum" dedi.