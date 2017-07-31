Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e izin yok

Beşiktaş, TFF’den Şenol Güneş’e gelen A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklifine olumsuz yanıt verdi. Sabah saatlerinde Şenol Güneş’in Yıldırım Demirören’le görüşmesi gündeme damgasını vururken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gün içinde DHA’ya yaptığı açıklamada Güneş’in hem Beşiktaş’ı hem de Milli Takım’ı çalıştırmasına sıcak bakmadığını belirtti.

Bein Sports ve TRT Spor’un haberlerine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TFF’den gelen; Şenol Güneş’in 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grupta kalan 4 maç için hem Beşiktaş’ı hem de Milli Takım’ı çalıştırması yönündeki teklife olumsuz yanıt verdi.





Beşiktaş’tan Şenol Güneş’e üç alternatifli çözüm

Öte yandan DHA, Beşiktaş’ta isminin verilmemesini isteye

n üst düzey bir yöneticinin üç çözüm yolu ortaya sürdüğünü belirtti. “En hayırlısı elbette Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta kalmasıdır. Hiç arzu etmeyiz ama anlaşırsa tamamen Milli Takımı çalıştırmalı. Bir başka formül ise, hem Beşiktaş, hem Milli Takım hocası olmasıdırki, bu iki tarafada büyük zarar verir. Hangi tarafa konsantre olur, tarafları çok yıpratacak bir durumdur” ifadelerine yer verildi.