Beşiktaş'ta seri sona erdi





Süper Lig'de 15. hafta maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'da oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş maçta Cenk Tosun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Kasımpaşa ilk önce 47. dakikada TUnay Torun'un daha sonra 50. dakikada Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle maçı 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 35 puanı bulunan Medipol Başakşehir'in ardından 32 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı. Kasımpaşa ise puanını 18'e yükseltti. Bu yenilgi, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı ilk mağlubiyet oldu.