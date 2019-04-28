Beşiktaş galibiyet serisi ile zirveye ortak

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek üst üste 6. maçını da kazandı, Başakşehir'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi.





Siyah-beyazlıları galibiyete götüren goller Burak Yılmaz (2),Vida ve Ljajic'ten gelirken, Ankaragücü'nün tek golünü Sacko kaydetti. Loris Karius da özellikle ilk yarıdaki kurtarışlarıyla öne çıktı!





LİDERLİĞE PUAN FARKI 3'E İNDİ





Galibiyetle puanını 59'a yükselten Beşiktaş, bir maçı eksik Galatasaray ile aynı puana ulaşırken lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.







Mücadele çocuk istismarına tepki protestosuyla başladı. İki takım futbolcuları da ilk dakika topa dokunmadı ve taraftarlar bir süre sessiz kaldı.





Vodafone Park Stadyumu'nda daha sonra "Çocuğa uzanan eller kırılsın" sesleri yükseldi.