Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş galibiyet serisi ile zirveye ortak /28 Nisan 2019 21:47

Beşiktaş galibiyet serisi ile zirveye ortak

Süper Lig'de Beşiktaş kendi evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Galibiyetle puanını 59'a yükselten Beşiktaş, bir maçı eksik Galatasaray ile aynı puana ulaşırken lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek üst üste 6. maçını da kazandı, Başakşehir'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 

Siyah-beyazlıları galibiyete götüren goller Burak Yılmaz (2),Vida ve Ljajic'ten gelirken, Ankaragücü'nün tek golünü Sacko kaydetti. Loris Karius da özellikle ilk yarıdaki kurtarışlarıyla öne çıktı!

LİDERLİĞE PUAN FARKI 3'E İNDİ

Galibiyetle puanını 59'a yükselten Beşiktaş, bir maçı eksik Galatasaray ile aynı puana ulaşırken lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.

Mücadele çocuk istismarına tepki protestosuyla başladı. İki takım futbolcuları da ilk dakika topa dokunmadı ve taraftarlar bir süre sessiz kaldı. 

Vodafone Park Stadyumu'nda daha sonra "Çocuğa uzanan eller kırılsın" sesleri yükseldi.
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PUAN DURUMU

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  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
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