Beşiktaş'ta bugün flaş bir ayrılık yaşandı

Kerim Frei, İngiltere Championship takımlarından Birmingham'a transfer oldu. Yıldız futbolcunun bonservisi için siyah beyazlıların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli alacağı ifade edildi.





Devre arasında Süper Lig'den gelen bir çok teklife red cevabı veren Kerim'in Beşiktaş'ta kalamaz ise tercihini İngiltere'den yana kullanmak istediği biliniyordu.Kerim Frei'nin, Birmingham ile 3.5 yıllık anlaşma imzalayacağı bildirildi.





Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada; "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.