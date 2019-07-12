Beşiktaşlı Vida'nın menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın menajeri Rus basınına açıklamalarda bulundu.





Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'ta mutlu olduğunun ve sözleşme uzatmayı düşündüğünü belirten menajeri, "Vida bu yaz kulüpten ayrılmayacak. 30 yaşında ve sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş'la yeni bir anlaşma yapmak ve 2025 yılına kadar kulüpte kalmak amacında. 2018 yılında Liverpool'un kendisine ilgisi olduğu unutulmasın. Vida'nın kalitesini herkes biliyor" ifadelerini kullandı.





Deneyimli stoperin, Siyah-Beyazlı ekiple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





2017-18 sezonunda ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan Domagoj Vida, kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı.