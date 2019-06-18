Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan'a Avrupa'dan 12 milyon Euro'luk teklif /18 Haziran 2019 23:50

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan'a Avrupa'dan 12 milyon Euro'luk teklif

Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz'e bir teklif daha geldi.

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İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Udinese'nin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ısrarı bitmiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre Udinese'nin, Beşiktaş ve A Milli Takım'da göstermiş olduğu performansla, Avrupa kulüplerinin radarına giren Dorukhan için 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş, Udinese'nin daha önce yapmış olduğu 9 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmiş ve genç futbolcu için 15 milyon Euro talep etmişti.

Siyah-beyazlıların, Udinese'nin yeni teklifi için kısa bir süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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