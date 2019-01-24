Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaşı'ın eski futbolcusu kaleci antrenörü hayatını kaybetti /24 Ocak 2019 22:57

Beşiktaşı'ın eski futbolcusu kaleci antrenörü hayatını kaybetti

Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Göksel Gencer'in evinde ölü bulunduğu kaydedildi.

SHABER3.COM


Fanatik'in haberine göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edilen Gencer'in cansız bedenine rastlandı.

1974 doğumlu Göksel Gencer uzun yıllar Samsunspor'un kalesini koruduktan sonra, 2002/03 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup Cordoba'nın yedeği olmuştu.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden eski sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı:

Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 
 
Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaşı'ın eski futbolcusu kaleci antrenörü hayatını... Sonraki Haber >>

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Helikopter, gösteri alanına düştü

Helikopter, gösteri alanına düştü

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:15:20