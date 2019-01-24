Beşiktaşı'ın eski futbolcusu kaleci antrenörü hayatını kaybetti





Fanatik'in haberine göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edilen Gencer'in cansız bedenine rastlandı.





1974 doğumlu Göksel Gencer uzun yıllar Samsunspor'un kalesini koruduktan sonra, 2002/03 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup Cordoba'nın yedeği olmuştu.





TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI





Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden eski sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı:





Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz.