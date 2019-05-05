Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray yeni lider

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçında gülen taraf 2-0 galibiyetle Sarı-Kırmızılı ekip oldu.







Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın ilk golü, 44'te Onyekuru'nun ayağından geldi: 1-0.





GALATASARAY FERNANDO İLE 2-0 ÖNE GEÇTİ







İki takımda gol için yüklenirken, ağları sarsan taraf yine Galatasaray oldu. Müsabakanın 54. dakikasında Fernando ile fileleri bir kez daha havalandıran Cimbom, farkı ikiye çıkardı: 2-0





Kalan bölümlerde başka gol sesi çıkmazken, Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve averaj farkıyla liderliğe yükseldi.





Medipol Başakşehir'in önünde averajla zirveye yerleşen Galatasaray, 63 puana yükseldi. Siyah beyazlılar ise 59 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.





Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında zorlu maçta Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:





11. dakikada Galatasaray savunmasında paslaşmalar sonrasında top ceza sahası içindeki Fernando'da kaldı. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı uzaklaştıramayınca baskı yapan Hutchinson topu kaptı. Ancak zamanında kalesini terk eden Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.





23. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Nagatomo'nun içeri çevirdiği topa altıpas gerisinde Feghouli çok sert vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Caner Erkin'den döndü.





34. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru, soldan ceza sahasına girdi.





Vida'dan sıyrılan Nijeryalı futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Karius'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.





BEŞİKTAŞ'IN GOL İÇİN ATAĞA GEÇTİĞİ DAKİKALAR...





36. dakikada Marcao'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahasının köşesinde şutunu çekti. Kaleci Karius, soluna gelen topu önledi. Altıpasa düşen meşin yuvarlak bir Beşiktaşlı futbolcuya çarptıktan sonra Karius'ta kaldı.





38. dakikada Belhanda sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Altıpas gerisinde arka direkte yükselen Donk'un kafayla vurduğu top üstten auta gitti.





44. dakikada Galatasaray müsabakada öne geçti. Ev sahibi ekip yarı alanında olan taçta siyah-beyazlı futbolcular atışı kendilerinin kullanacağını düşünerek bir anda duraksadı.





Diagne'nin kullandığı atışla hızlı çıkan Galatasaray'da Feghouli, pasını Fernando'ya attı. Ceza sahası yayı içinde kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı sağından gelen Onyekuru'ya aktardı. Nijeryalı oyuncu, uygun durumda topu ağlara gönderdi: 1-0





BURAK YILMAZ VE NECİP UYSAL'IN 300. MAÇ HEYECANI





Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Galatasaray karşısında görev alarak kariyerinde 300. Süper Lig mücadelesine çıktı.





Süper Lig kariyerine Beşiktaş forması giyerek başlayan ve farklı sezonlarda Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ile Manisaspor'da da görev alan Burak, derbi maç öncesi çıktığı 299 lig maçında fileleri 175 kez havalandırdı.





Derbi maçta ilk 11'de şans bulan Necip Uysal ise 300. resmi maçında görev aldı.





Siyah-beyazlı takımın altyapısından çıkan ve kariyerinin tamamını Beşiktaş'ta geçiren Necip, ligde 206 maç oynarken, Türkiye Kupası'nda 34, Süper Kupa'da 1 ve Avrupa kupalarında 58 karşılaşmada forma giydi. ^G





5 MAYIS PAZAR GÜNÜ OYNANAN MAÇLAR İTİBARIYLA SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU:



