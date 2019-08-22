Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş yeni transferine imzayı attırdı /22 Ağustos 2019 22:09

Beşiktaş yeni transferine imzayı attırdı

Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

SHABER3.COM

Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Siyah-Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
 
Siyah-Beyazlılar, bu sezon beşinci transferini N'Koudou ile gerçekleştirdi. Beşiktaş yaz transfer döneminde daha önce, Douglas, Tyler Boyd, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'yu kadrosuna katmıştı.

Son iki sezonunu Burnley ve Monaco'da kiralık olarak geçiren N'Koudou, bu sezon Premier Lig'in ilk haftasında iki dakika forma imkanı bulabildi. 24 yaşındaki sol kanat, Tottenham’a 2016’da Marsilya’dan 11 milyon Avro bonservis bedeliyle giderlen kariyerinde 119 maçta, 14 gol attı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş yeni transferine imzayı attırdı Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:45:22