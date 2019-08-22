Beşiktaş yeni transferine imzayı attırdı

Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.





Siyah-Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,





"Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.





Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Siyah-Beyazlılar, bu sezon beşinci transferini N'Koudou ile gerçekleştirdi. Beşiktaş yaz transfer döneminde daha önce, Douglas, Tyler Boyd, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'yu kadrosuna katmıştı.





Son iki sezonunu Burnley ve Monaco'da kiralık olarak geçiren N'Koudou, bu sezon Premier Lig'in ilk haftasında iki dakika forma imkanı bulabildi. 24 yaşındaki sol kanat, Tottenham’a 2016’da Marsilya’dan 11 milyon Avro bonservis bedeliyle giderlen kariyerinde 119 maçta, 14 gol attı.