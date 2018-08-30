Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan'ı 3-0 yenerek gruplara kaldı









Beşiktaş, Sırbistan'ın Partizan takımı karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.





12. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde uzaklaştırılamayan top kafalardan sekerek, altı pas önündeki Necip Uysal'ın önünde kaldı. Necip'in zayıf şutunda, kaleci Stojkovic topu zorlanmadan kontrol etti.





33. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan, sol kanattaki Quaresma'ya pasını verdi. Rakibinden kurtulan ve açısını düzelten Quaresma, ceza sahası dışından şutunu attı, top kaleci Stojkovic'te kaldı.





37. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma, Partizan yarı alanının ortasından kullandığı serbest vuruşta, topu penaltı noktası üzerine gönderdi. İyi yükselen Pepe, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.





45. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Oğuzhan Özyakup, Larin ile yaptığı duvar pası ile ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.





Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.





UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Sırbistan'ın Partizan takımını 3-0 mağlup ederek gruplara kaldı.