Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş taraftarından 'Emine Bulut' pankartları /23 Ağustos 2019 22:04

Beşiktaş taraftarından 'Emine Bulut' pankartları

Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesi yaptıkları pankartlarla "Emine Bulut"u andı.

SHABER3.COM

Siyah-Beyazlılar Göztepe maçı öncesi, vahşice öldürülen Emine Bulut'u unutmadı. Hazırladıkları pankartla tüm kadınların sesi olan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle beraber bir dakika boyunca sessiz kalarak Emine Bulut'u ve diğer tüm kadınları anacak.

Emine Bulut anısına takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak

Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Kararın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.

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