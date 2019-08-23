Beşiktaş taraftarından 'Emine Bulut' pankartları

Siyah-Beyazlılar Göztepe maçı öncesi, vahşice öldürülen Emine Bulut'u unutmadı. Hazırladıkları pankartla tüm kadınların sesi olan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle beraber bir dakika boyunca sessiz kalarak Emine Bulut'u ve diğer tüm kadınları anacak.





Emine Bulut anısına takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak





Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.





Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.





Kararın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.