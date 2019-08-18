Beşiktaş, Sivas'ta ağır yaralı

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor'a konuk olan Siyah-Beyazlılar sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.







Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.





SİVASSPOR'UN KALECİSİ BOYD HASTANEYE KALDIRILDI





Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mert Hakan Yandaş, 54. dakikada Mustapha Yatabare ve 76. dakikada Emre Kılınç kaydetti.





Mücadelenin 45+2. dakikasında Tyler Boyd ile çarpışan ve sakatlık geçiren Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa, saha kenarına doğru giderken başının döndüğünü işaret etti ve sonrasında baygınlık geçirerek yere yığıldı.





Fransız file bekçisi, beyin tomografisi çekilmek üzere hastaneye götürüldü.





DOUGLAS YEDEK KULÜBESİNDE





Beşiktaş'ta yeni transferlerden Ruiz ve Boyd ilk 11'de şans bulan isimler oldu.





Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Douglas ile Pedro Rebocho ise yedekler arasında yer aldı.





SİYAH-BEYAZLILARDA BEŞ EKSİK





Sezon öncesi sakat oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu.





Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco ile geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens, Sivas'ta takımlarını yalnız bıraktı.





SİVASSPOR YENİ İSİMLERLE SAHADA





Sezon başında yeniden Demir Grup Sivasspor ile anlaşan teknik direktör Rıza Çalımbay, 2019-2020 sezonundaki ilk resmi maçına uzun yıllar formasını terlettiği Beşiktaş karşısında çıktı.





Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferlerden Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Cofie ve Yatabere ilk kez resmi müsabakada forma giydi.