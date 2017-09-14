Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladı /14 Eylül 2017 00:20

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladı

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda temsilcimiz Beşiktaş, ilk hafta maçında Porto ile deplasmanda karşılaştı. Dragao Stadı’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazanarak Devler Ligi’ne süper bir başlangıç yaptı.

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Geçen sezon 13 Eylül’de yine bir Portekiz ekibi Benfica ile berabere kalan Şenol Güneş’in öğrencileri bu kez Porto’ya acımadı. 13. dakikada Quaresma’nın harika ortasında Talisca kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

21. dakikada ise Beşiktaş için şanssız bir an yaşandı. Telles’in kullandığı köşe vuruşunda Tosic topu kendi ağlarına yolladı: 1-1.

CENK’TEN SÜPER FÜZE
28. dakikada ise Cenk Tosun’un harika füzesi geldi. Caner’den topu alan golcü oyuncu kaleye 30 metreden gönderdiği çok sert şutta Iker Casillas’ı avladı ve Beşiktaş’ı yeniden öne geçirdi: 2-1.

Oyuna başlarken ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı da üstün tamamladı. Pepe’nin maç boyunca yaptığı kritik hamleler savunmayı sağlam tutarken; Quaresma-Talisca-Babel-Cenk dörtlüsü ise Porto’ya zor anlar yaşattı.

86. dakikada Porto taraftarlarını evlerine gönderen gol geldi. Negredo ve Babel’in işbirliğinde Hollandalı yıldız köşeye plasesini göndererek Beşiktaş’ın 3-1’lik galibiyetini noktaladı.

Beşiktaş 3 puanla başlarken grubun diğer maçında Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 26 Eylül’de Leipzig’i Vodafone Park’ta konuk edecek.
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