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Beşiktaş mali sıkıntılar nedeniyle voleybol takımını ligden çekti
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Beşiktaş mali sıkıntılar nedeniyle voleybol takımını ligden çekti
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03 Temmuz 2019 13:28
Beşiktaş mali sıkıntılar nedeniyle voleybol takımını ligden çekti
Beşiktaş yönetimi, mali sıkıntılar nedeniyle erkek voleybol takımının faliyetlerini durdurma kararı aldı.
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Kulüplerin içinde bulunduğu mali kriz sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı.
Beşiktaş yönetimi, mali sıkıntılar nedeniyle erkek voleybol takımı faliyetlerini durdurma kararı aldı.
Beşiktaş Erkek Voleybol takımı, bu sezon ligde mücadele etmeyecek.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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