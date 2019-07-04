Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş mali kriz nedeniyle takımı ligden çekti /04 Temmuz 2019 21:16

Beşiktaş mali kriz nedeniyle takımı ligden çekti

Türkiye'de futbol kulüpleri borç batağı içerisinde. Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği, futbol kulüplerinin kulüpleri borç batağından kurtarmak için kulüpler ile ilgili bankalar arasındaki borçları yapılandırmak için uzlaşmıştı.

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Beşiktaş Kulübü de 2 milyar 500 milyona yakın bir borç içerisinde. Siyah-beyazlılar borç yapılandırması için bankalarla görüşüyor. Borç yapılandırma anlaşması çerçevesinde takım bütçesine ve transfere harcanacak ücretlere sınırlama geleceği ve A takım bütçesinin 40 milyon Euro seviyesine çekileceği belirtiliyordu.

Kartal'dan bir hamle daha geldi ve Voleybol takımı mali kriz nedeniyle ligden çekildi. Fanatik'in aktardığı habere göre Beşiktaş Yönetimi, 2017-2018 sezonunda Efeler Ligi’nden bir alt lige düşen şubenin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Buna göre gelecek dönemde Kara Kartal, liglerde mücadele etmeyecek. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de boy gösteren Siyah-Beyazlılar’da bu kararın alınmasının ardından taraftarlar sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi.
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