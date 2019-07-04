Beşiktaş mali kriz nedeniyle takımı ligden çekti

Beşiktaş Kulübü de 2 milyar 500 milyona yakın bir borç içerisinde. Siyah-beyazlılar borç yapılandırması için bankalarla görüşüyor. Borç yapılandırma anlaşması çerçevesinde takım bütçesine ve transfere harcanacak ücretlere sınırlama geleceği ve A takım bütçesinin 40 milyon Euro seviyesine çekileceği belirtiliyordu.







Kartal'dan bir hamle daha geldi ve Voleybol takımı mali kriz nedeniyle ligden çekildi. Fanatik'in aktardığı habere göre Beşiktaş Yönetimi, 2017-2018 sezonunda Efeler Ligi’nden bir alt lige düşen şubenin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.





Buna göre gelecek dönemde Kara Kartal, liglerde mücadele etmeyecek. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de boy gösteren Siyah-Beyazlılar’da bu kararın alınmasının ardından taraftarlar sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi.