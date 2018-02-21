Beşiktaş iyi başladı kötü bitirdi...









Devler Ligi'nde Porto, Monaco, Leipzig'in bulunduğu grubu namağlup lider bitirerek tarihi bir başarıya imza atan siyah beyazlılar Alman temsilciisne karşı sahaya Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love 11'i ile çıktı.





Siyah beyalılarda Domagoj Vida 16. dakikada ceza sahası ön tarafında Robert Lewandowski'ye yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi Ovidiu Hategan tarafından kırmızı kartla cezalandırldı ve oyun dışında kaldı. 19. dakikada Vagner Love gole çok yaklaştı ancak Brezilyalı yıldızın şutu üstten auta çıktı. 29. dakikada Bayern Münih atağında Mats Hummels'in kafa vuruşunda Fabri kalesinde adeta devleşti ve gole izin vermedi.





İlk yarının 38. dakikasında siyah beyazlılar Quaresma ile Bayern kalesinde etkili olurken Mats Hummels'ten sıyrılan Quaresma'nın şutunda Ulreich topu kornere çeldi.





Bayern Münih 43. dakikada Thomas Müller'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk yarıda ayrıca Bayern Münih'te James Rodriguez sakatlandı ve yerini Arjen Robben'e bıraktı.

İkinci yarıda Bavyera ekibinin gollerini 52. dakikada Kingsley Coman, 66. dakikada Thomas Müller ve 79. ve 88. dakikalarda da Robert Lewandowski kaydetti.





Münih'teki Allianz Arena'da yapılan maçta tribünlerde 70 bin taraftar yer alırken, bunun yaklaşık 5 binini Türk seyirciler oluşturdu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.





Rövanş karşılaşması 14 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.



