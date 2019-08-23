Beşiktaş - Göztepe maçında 3 gol vardı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.





Maça kötü başlayan iki takımda pozisyon üretemedi. Bol pas hatalarının olduğu dakikalarda Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'un şutları direkte patladı. Konuk ekip Göztepe ise, Serdar Gürler ve Yasin Öztekin'in çabaları yetersiz kaldı. İlk yarının uzatma dakikalarında Siyah-Beyazlılar 45+2'nci dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.





Kara-Kartal ikinci yarıyada hızlı başlayan taraf oldu. 54. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya kimse dokunamayınca top ağlarla buluştu. 2. golden 5 dakika sonra bu kez sahneye Adem Ljajic çıktı. Uzaktan vurduğu şutu Göztepe kalecisi Beto, müdahalesine rağmen gole engel olamadı. Bu sonuçla beraber Beşiktaş, Göztepe'yi mağlup edip 2019-2020 sezonunun ilk galibiyetini almış oldu. Öte yandan geçen gün Tottenham'dan transfer ettiği Fransız kanat oyuncusu Nkoudou, 61. dakikada bir başka yeni transfer Tyler Boyd'un yerine oyuna girdi ve ilk defa Siyah-Beyazlı formayı giydi.





Maç öncesi notlar:





Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen Alman kaleci Loris Karius, Göztepe maçında ilk 11'de forma giyerken, ilk haftadaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Utku Yuvakuran ise yedek soyundu.





Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta ilk 11'de görev alan Ricardo Quaresma'yı, ikinci hafta mücadelesinde yedek bıraktı. Avcı, Portekizli oyuncunun yerine kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kadroda bulunamayan Jeremain Lens'i Göztepe karşısında sahaya sürdü.





- Dorukhan da sakatlandı





Sezon başı itibarıyla sakat oyuncularının çokluğundan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, aynı nedenden kadroda yer almadı.





Dorukhan, Göztepe maçı öncesi gerçekleştirilen son idmanda aldığı darbe sonrası sol üst ön baldır adalesinde meydana gelen ödem nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.





- Oğuzhan 252 gün sonra ilk 11'de





Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın yerine Göztepe maçında ilk 11'de Oğuzhan Özyakup görev aldı.





Son 2 sezonda istikrarlı görüntü ortaya koyamayan Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11'de fırsat buldu.





Oğuzhan, son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık 2018'de Malmö ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.





Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de ise en son geçen sezonun 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada aynı fırsatı bulmuştu.





- Vida takımdaki yerini aldı





Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve hafta içinde tedavisi yapılan Domagoj Vida, Göztepe maçında ilk 11'de görev aldı.





Vida, geçen hafta olduğu gibi savunmanın göbeğinde Victor Ruiz ile görev yaptı.





Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gary Medel, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın da ilk 11'de yer aldı.





- Abdullah Avcı ilk heyecanını yaşadı





Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.





Uzun yıllar Medipol Başakşehir'in başında Beşiktaş'a rakip olan Avcı, bu kez ev sahibi konumunda Dolmabehçe'de yer aldı.





Siyah-beyazlı ekipte ayrıca yeni transferler Victor Ruiz ile Tyler Boyd da Vodafone Park'ta ilk maça çıkmanın heyecanını yaşadı.





- 90 gün sonra taraftarlarının önünde





Beşiktaş, 90 günün ardından Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıktı.





Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.





- Yeni transfer N'koudou kadroda





Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, maç kadrosunda yer aldı.





Maçtan bir gün önce transferi açıklanan N'Koudou, Göztepe maçına yedek başladı.





Beşiktaş'ın diğer yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos ile Pedro Rebocho, Demir Grup Sivasspor maçında olduğu gibi Göztepe mücadelesinde de yedek soyundu.





Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Orkan Çınar ile Umut Nayir, yedekler arasında fırsat bekledi.





- Taraftarlar tribünleri doldurdu





Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki sezonun ilk maçına büyük ilgi gösterdi ve tribünleri büyük ölçüde doldurdu.





Taraftarlar, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi. İlk Vida'yı tribünlere davet eden siyah-beyazlıların, Oğuzhan Özyakup ile Ricardo Quaresma'ya yoğun desteği dikkati çekti.





Siyah-beyazlıların, "Beşiktaş'ın sahibi taraftarlardır" şeklinde tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan fakat Göztepe maçından bir gün önce istifa eden yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepkileriyle gündeme gelmişti.





Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.





Maçın önemli anları:





1' | Santra vuruşunu Göztepe yaptı ve mücadele başladı.





2' | Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yerde kaldı ve ev sahibi ekip ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kazandı.





5' | Beşiktaş maça baskılı başladı





6' | Ceza sahasının biraz dışında topla buluşan Güven Yalçın sağ ayağıyla sert vurdu ama top üst direkte patladı.





10' | Topla birlikte rakip ceza sahasına doğru hareketlenen Yasin Öztekin, Medel'in müdahalesi ile yerde kaldı. Konuk ekip kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.





11' | Eren Derdiyok'un kullandığı serbest vuruş savunmadan sekip Yasin Öztekin'in önüne düştü. Onun sol çaprazdan yaptığı vuruş ise etkili olmadı ve top dışarı çıktı.





16' | Göztepe'de Poko yerde kaldı. Siyah-Beyazlılar Poko'nun tedavisi için topu dışarı attı.





17' | Ljajic'in hatalı pasında Beşiktaş ceza sahası önünde topu alan Serdar Gürler'in şutu kaleci Karius'ta kaldı.





19' | Bu dakikaya kadar Beşiktaş ayağa paslarla dikine çıkmak isterken, Göztepe sık sık Beşiktaş yarı alanına uzun top oynayarak atağa çıkmak istedi.





23' | Göztepe bu dakikalarda Beşiktaş baskısını kırdı.





28' | Maçta su molası verildi.





32' | Maç bu dakikalarda orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor. 2 takımda orta sahada pas hataları yaparken ataklar olgunlaşmadan son buluyor.





36' | Tempo iyice düştü. İki takımda rakip kaleye gitmekte zorlanıyor.





42' | Oğuzhan'ın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta top üst direkten döndü! Beşiktaş 2. kez direğe takıldı.





45' | İlk yarının sonuna en az 4 dakika eklendi.





45+2 | GOL! Sol kanattan ceza sahasına giren Caner Erkin kale sahasına sert bir orta yaptı ve topa dokunan genç yıldız Güven Yalçın takımını 1-0 öne geçirdi.





İlk yarı sona erdi.





45' | Göztepe'de Eren Derdiyok yerini Halil Akbunar'a bıraktı





45' | Ali Palabıyık düdüğünü çaldı ve ikinci yarı başladı.





50' | Beşiktaş ikinci yarıya isabetli ve sabırlı paslarla, topa sahip olarak başladı.





52' | Abdullah Avcı kenardan oyuncularını sık sık uyarıyor.





54' | GOL! Sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası Caner Erkin ceza sahasına doğru ortaladı. Kaleye yönelen top kaleciyi de yanılttı ve ağlarla buluştu.





58' | Beşiktaş'ta birazdan yeni transfer N'Koudou oyuna girecek.





59' | GOL! Sol kanattan topu alan Ljajic rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi ve sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.





61' | Beşiktaş'ta yeni transfer N'Koudou, Tyler Boyd'un yerine oyunda.





61' | Konuk ekip ikinci değişikliğini yaptı. Yasin Öztekin oyundan alınırken Andre Castro oyuna dahil oldu.





66' | Beşiktaş ikinci değişikliğini yaptı. Medel oyundan alınırken Necip Uysal oyuna dahil oldu.





72' | Poko, Ljajic'e arakadan yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.





73' | Beşiktaş'ta Victor Ruiz rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.





75' | Göztepe son oyuncu değişikliğini yaptı. Konuk ekipte Borges yerini Alpaslan Öztürk'e bıraktı.





78' | Poko'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Andre Castro sol ayağıyla kaleyi yokladı fakat top farklı şekilde dışarı gitti.





83' | Beşiktaş bu dakikalarda oyununu biraz rölantiye aldı.





84' | Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup alkışlarla çıkarken yerini genç oyuncu Muhayer Oktay'a bıraktı.





Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Göztepe