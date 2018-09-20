Beşiktaş gollü başladı: 3-1

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Babel, 69. dakikada Enzo Roco ve 82. dakikada Lens kaydetti.







Deplasman ekibinin tek golü ise 90+4'üncü dakikada Zachariassen'den geldi.





Grubun diğer karşılaşmasında ise Genk, Malmö'yü 2-0 mağlup etti.







19:55'te başlayan karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetti. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yaptı.





Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı Loris Karius ve Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla ilk kez Avrupa karşılaşmasına çıktı.







Bursaspor karşısında kaleyi devralan Karius, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Sarpsborg karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.





Sırp futbolcu Ljajic de ilk kez bir Avrupa Kupası maçında takımının formasını giydi.





Malatyaspor karşısında ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Ljajic, Sarpsborg karşısında ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek.





Teknik direktör Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında kaleyi Karius'a emanet etti. Savunmada Gökhan Gönül, Pepe, Roco ve Caner Erkin'i sahaya süren teknik adamın orta sahada tercih ettiği isimler Medel ve Oğuzhan oldu. Güneş, bu iki oyuncunun hemen önünde Gökhan Töre, Ljajic ve Lens 3'lüsünü sahaya sürdü.







Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Quaresma ve Vida, Sarpsborg karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Malatyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Beşiktaş'ın karşılaşmadaki ikinci golünü kaydeden Ryan Babel de Avrupa karşılaşmasında yedek soyundu.





Akhisar 1-0 mağlup oldu





UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer Türk takımı olan Akhisarspor ise J Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 mağlup oldu.





Rus ekibin galibiyet golü 26. dakikada Claesson'dan geldi.





Akhisarspor'un ilk Avrupa Kupası maçına çıktığı müsabakaya ev sahipliği yapan Spor Toto Akhisar Stadı'nda da ilk kez uluslararası bir maç oynandı.





Yeşil-siyahlı ekipte Güray Vural, Abdoulwahid Sissoko ve Serginho ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi.







Teknik direktör Safet Susic'in görevden ayrılmasının ardından takımın başında sahaya Cem Kavçak çıktı.





Akhisarsporlu taraftarların maraton tribününün büyük çoğunluğunu doldurmasına rağmen diğer tribünlerde boşluklar görüldü.





Konuk ekibe ayrılan tribünde de yaklaşık 10 kişi müsabakayı takip etti.