Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş Bayern'le eşleşti, ilk raund Twitter'da yaşandı /11 Aralık 2017 15:42

Beşiktaş Bayern'le eşleşti, ilk raund Twitter'da yaşandı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2.tur aşamasında Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşti. Beşiktaş ile rakibi arasındaki ilk raunt sosyal medyada başladı. İki ekip birbirlerine, karşılıklı göndermelerde bulunarak cevap verdi.

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Kapışma Twitter'da başladı
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Beşiktaş 1997-98 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bayern Münih ile eşleşmiş ve iki maçı da 2-0'lık skorlarla kaybetmişti. Bayern Münih 1972-73 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupasında Galatasaray ile eşleşmiş sahasında 6-0 kazanıp İstanbul'da 1-1 berabere kalıp elenmişti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son altı sezondur en az çeyrek final oynuyor. Alman ekibini son 16 turunda eleyen son takım 2010/11 sezonunda Inter olmuştu.

İki ekip aralarında twitter'da göndermelerde bulundu. İlk olarak Bayern Münih'in paylaşımına Beşiktaş 2 yanıt verdi. Ardından Bayern Münih de cevabını geciktirmedi... 

İŞTE İKİ EKİP ARASINDAKİ PAYLAŞIMLAR...

Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'ten Beşiktaş'ı kızdıracak mesajlar geldi. Bayern Münih'in resmi hesabından Beşiktaş'ın twitter hesabına "Merhaba Beşiktaş" şeklinde bir mention yapıldı.


Diğer bir paylaşımda ise Beşiktaş'ın sezon başında yeni transferlerini duyurduğu 'Come To Beşiktaş' videolarına da göndermede bulunan Bayern Münih, "We are coming to Beşiktaş" (Beşiktaş'a geliyoruz) diyerek golcü futbolcu Lewandovski'nin fotoğrafını paylaştı. Görselde 'Bam Bam Bam' yazıları yer aldı. 



BEŞİKTAŞ'TAN JET CEVAP...

Siyah beyazlılar da Bayern Münih'in paylaşımlarının ardından twitter'dan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Vodafone Park, Bayern'e 'Come to Beşiktaş' demekten mutlu olacak. İyi olan kazansın." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, bir paylaşımda daha bulundu ve "Bizi Werner'e sorun" paylaşım ile rakibine göndermede bulundu...





Leipzig'in golcüsü Timo Werner, gruptaki ilk maçta, Vodafone Park'taki seyircinin yaptığı tezahürat sonrası kulaklarında rahatsızlık hissederek oyundan çıkmıştı.

Bayern Münih ise Werner paylaşımı sonrası Beşiktaş'a bir göndermede daha bulundu ve şöyle cevap verdi; "Merak etmeyin çok ses getireceğiz"


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