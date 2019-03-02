Beşiktaş 2 haftada 4 puanı sahada bıraktı



Beşiktaş , Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ligin 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, bu kez de Kayseri'yle 2-2 berabere kaldı.





Siyah-Beyazlıların dış sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yenilmezlik serisini 10'a çıkaran Kayseri ise 32 puana yükseldi.





BEŞİKTAŞ İLK DAKİKALARDA OYUNA AĞIRLIĞI KOYDU





Siyah-Beyazlı ekip maça etkili başladı. 13. dakikada Adriano, ceza alanına girer girmez arka direğe pasını gönderdi. Ortaya koşu yapan Burak Yılmaz'ın altıpas içerisinde kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kontrol etti.





23. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lopes'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Varela, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.













İLK GOLÜ BEŞİKTAŞ ATTI





38. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpas içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Hutchinson'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1





40. dakikada Umut Bulut'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Kravets'in ıskaladığı pozisyonda topu iyi takip eden Varela'nın arka direkten kaleye gönderdiği şutta kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.





Karşılaşmanın ilk devresi Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





KAYSERİ İKİNCİ DEVREYE HIZLI BAŞLADI





Beşiktaş ikinci yarının hemen başında şans yakaladı. 47. dakikada Burak'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Güven, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.













57. dakikada Kayserispor'un golü geldi. Varela'nın açtığı ortada çok şık bir kafa vuruşu yapan Kravets, topu Karius'un uzanamayacağı köşeye gönderdi: 1-1.





4 dakika sonra ise ikinci gol geldi. Beşiktaş'ın sol taraftan kullandığı taç atışında Atiba'ya baskı yapıp topu kapan Deniz Türüç hızla ceza alanına girip düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1.





CANER ORTA YAPTI, GOL OLDU





74. dakikada Kayserispor, Şamil ile 3. golü buldu ancak ofsayt bayrağı kalktı. Hakem Suat Arslanboğa, VAR odasıyla uzun bir süre konuşup pozisyonu tekrar izledi. Arslanboğa sonrasında Vida'ya faul yapıldığına hükmetti.





90+1'de Caner Erkin'in ortasında top doğrudan filelerle buluştu ve Kartal ilginç bir golle eşitliği yakaladı. Mücadele 2-2 sonuçlandı.





MAÇTAN NOTLAR...





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti.





Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Güneş, geçen hafta ligde 3-3 sona eren Fenerbahçe maçına göre kadroda dört değişiklik yaptı.





Sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül ile bu maçta yedek soyunan Jeremain Lens ve Isimat-Mirin'in yerine, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic ve Caner Erkin ilk 11'de şans buldu.





Siyah-beyazlı takım maça, Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz 11'iyle çıktı.





Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, bir maç aradan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında 11'deki yerini aldı.













KAYSERİSPOR'UN İLK 11'İNDEN İKİ İSİM YEDEK KULÜBESİNDE





Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligin 23. haftasında 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.





Karaman, Atila Turan'ın yerine savunmada Kana Bıyık'a, annesinin rahatsızlığı dolayısıyla Hollanda'ya giden Chery'nin yerine ise Varela'ya forma verdi.





Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut, Kravets 11'iyle sahada yer aldı.





Öte yandan, Kayserispor taraftarları, Beşiktaş maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Beşiktaş taraftarları da takımlarını destekledi.



