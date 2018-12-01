Samanyolu Haber /Gündem / "Beşikdüzü Cezaevi'nde işkence" iddiası /01 Aralık 2018 13:02

"Beşikdüzü Cezaevi'nde işkence" iddiası

Trabzon'daki Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 50 tutuklu ve hükümlüye işkence yapıldığı iddia edildi

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Trabzon'daki Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak arama dayatmasını kabul etmeyen 50 tutuklu ve hükümlüye işkence yapıldığı iddia edildi.

Tekirdağ Cezaevi’nden geçtiğimiz hafta perşembe günü Trabzon'daki Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen siyasi 50 tutuklu ve mahkûma işkence yapıldığı iddia edildi. 

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, dün cezaevinde oğlunun görüşüne giden 62 yaşındaki Lütfüye Gürbüz, 42 yaşındaki oğlu Özgür Gürbüz’ün ve birlikte cezaevine sevk edilenlerin işkence gördüğünü söyledi. Gürbüz, “Oğlumun gözleri ve yüzü morarmıştı. Bacakları hâlâ kanlıydı…” dedi. 

Gürbüz, oğlunun kendisine söylediklerini şöyle aktardı:

“Oğlum, ‘Cezaevinden bizi buraya getirdiklerinde çıplak arama dayatması yaptılar. 50 kişiyle birlikte bunu reddettik. Reddettiğimiz için bize işkence ettiler. Beni ve arkadaşlarımı hücreye attılar. Daha sonra 4 kişilik hücreye attılar bizi. Bu sefer de ayakta sayım vermemizi istediler biz de reddettik. Yine bize işkence ettiler. İsmi Mazlum olan arkadaşımı da süngerli odaya götürdüler. 1 haftadır bizi havalandırmaya bile çıkartmıyorlar’ dedi.”

Gürbüz, oğluyla birlikte cezaevinde yaşanan uygulamaların son bulması için 4 kişinin süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladığını da açıkladı.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İl İnsan Hakları Kurulu, Cezaevi İzleme Kurumu dahil 7 kuruma başvuruda bulundu.
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