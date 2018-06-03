Beşar Esad, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Kuzey Kore resmi haber ajansı, yeni Suriye Büyükelçisi'yle bir araya gelen Beşar Esad 'ın Kuzey Kore 'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.





Ziyaret gerçekleşirse bu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2011'de ülkenin başına geçmesinden bu yana ilk defa bir devlet liderini ağırlayacağı anlamına geliyor.





Kim Jong-un son dönemlerde birçok diplomatik girişimde bulundu. Kısa bir süre önce Çin'in devlet başkanıyla görüşen Kim'in bu ay da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor.





Kuzey Kore'nin müttefiklerinden Suriye 'den Esad'ın Pyongyang'ı ziyaret edeceği haberine ilişkin bir açıklama gelmedi.





Suriye ve Kuzey Kore kimyasal silahlar konusunda işbirliği yapmakla suçlanmıştı. Fakat her iki ülke de bu suçlamaları reddediyor.





'Kim'le görüşeceğim'





Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, ziyarete ilişkin bir tarih vermedi.





Haberde, Esad'ın Çarşamba günü " Kuzey Kore 'yi ziyaret edip Kim Jong-un'la görüşeceğim" dediği aktarılıyor.





BBC Türkçe'nin haberinde, Esad'ın 'Kim'in Kore'nin birleşmesini başarıyla gerçekleştireceği ve nihai zaferi elde edeceğini' de söylediği belirtiliyor.





Kuzey Kore'nin Suriye ile diplomatik ilişkileri 1966'a dayanıyor. Pyongyang, 1973 Ekim ayında Arap-İsrail savaşı döneminde Suriye 'ye silah ve asker göndermişti.





Şubat ayında sızdırılan bir Birleşmiş Milletler raporunda da, Kuzey Kore 'nin 2012-2017 yılları arasında, aralarında aside dayanıklı döşemeler, supaplar ve boruların da bulunduğu ve kimyasal silah yapımında kullanılabilecek malzemelerden Suriye 'ye 40 sevkiyat yaptığı belirtiliyordu.